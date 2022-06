Un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni

Un 31enne è morto e un ragazzo di 20 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto, la scorsa notte, a Lumezzane in provincia di Brescia. L'auto sulla quale i due viaggiavano si è ribaltata e ha preso fuoco. In base a una prima ricostruzione il veicolo procedeva a forte velocità e chi era al volante ha perso il controllo della macchina.