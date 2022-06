Como, cibo mal conservato: denunciato ristoratore

Intervento dei carabinieri del Nas in un ristorante etnico della provincia di Como. I militari hanno sequestrato 250 chili di alimenti, in cattivo stato di conservazione e con l'aggiunta di coloranti chimici. Denunciato il titolare, un uomo di origini pakistane.

I controlli

Nel corso del controllo, che si è concluso con la chiusura dell'attività, sono state riscontrate carenze gestionali riconducibili all'inosservanza delle procedure di autocontrollo in materia di igiene alimentare e sono state contestate violazioni inerenti le indicazioni obbligatorie per la vendita di prodotti non pre-imballati. L'attività dei Nas si è svolta nell'ambito degli oltre 1.100 controlli disposti in tutta Italia per verificare la regolarità delle strutture di ristorazione riconducibili a culture di Paesi extra europei, nonché alla relativa filiera di fornitura di materie prime alimentari etniche.