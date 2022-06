Due alpinisti in cordata salvati nella notte in Valtellina

Due alpinisti, un uomo e una donna residenti a Monza, sono stati salvati la notte scorsa dal Soccorso Alpino mentre in cordata erano bloccati sulla parete 'Denti della vecchia', sulle Alpi Orobie, nel comune di Gerola Alta (Sondrio). Durante la discesa, che si stava svolgendo in corda doppia, i due sono stati costretti a fermarsi per un problema tecnico e hanno allertato i soccorsi. Sono quindi partiti gli specialisti della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Cnsas, Stazione di Morbegno, che li hanno raggiunti, messi in sicurezza e riportati alla base della parete.