Milano, aggrediscono un 17enne per rubargli il cellulare: 4 denunce

Aggressione la scorsa notte, poco dopo le 23:30, in piazza Duca d'Aosta, fuori dalla Stazione Centrale di Milano. Un ragazzo di 17 anni, italiano, è stato preso a calci e pugni da quattro cittadini marocchini che volevano rubargli il cellulare tenuto dentro un borsello. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha denunciato gli autori dell’aggressione, di 17, 19, 22 e 26 anni, per rapina in concorso.

La rapina e i soccorsi

Il ragazzo è stato avvicinato bruscamente dai quattro nordafricani che lo hanno violentemente rapinato. Nonostante ciò è riuscito a dare subito l'allarme. Una Volante è immediatamente giunta sul posto bloccando nella stessa piazza gli aggressori e soccorrendo il 17enne. Il giovane è stato trasportato, in codice verde, alla clinica De Marchi per motivi precauzionali. I quattro aggressori non avevano addosso il telefonino e per questo motivo non sono stati arrestati.