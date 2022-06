Seregno, ubriachi dopo pizzata di classe danneggiano auto: 2 denunce

Gli studenti hanno agito ieri sera al termine della cena di fine anno scolastico. Avrebbero preso a pugni e manate gli specchietti delle macchine, rompendoli per “divertimento”

Due studenti, un 18enne e un 19enne di Casatenovo (in provincia di Monza e Brianza), sono stati denunciati per aver danneggiato volontariamente alcune auto, al termine della cena di fine anno scolastico, ieri sera a Seregno (nella stessa provincia). Probabilmente ubriachi, hanno preso a pugni e manate gli specchietti delle macchine, rompendoli per "divertimento".

L’intervento dei carabinieri

A rintracciarli e bloccarli sono stati i carabinieri, dopo varie segnalazioni arrivate al 112 dai residenti della zona. Gli stessi abitanti dei condomini li hanno ripresi, ricevendo una sequela di insulti in risposta. Il gruppetto di studenti è stato rintracciato poco dopo.