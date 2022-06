Esplosione in camper a Rozzano: donna morta carbonizzata, grave 81enne

Una donna è morta carbonizzata a seguito di un'esplosione avvenuta in un camper parcheggiato in una zona industriale di Rozzano, nel Milanese. Secondo le prime informazioni intorno alle 15 c'è stata una deflagrazione. La donna è stata investita dalle fiamme ed è deceduta, mentre un uomo di 81 anni è riuscito ad uscire dal veicolo ed è stato portato in gravissime condizioni con ustioni sul 90% del corpo al Policlinico di Milano. Un secondo uomo, di 31 anni, che nel camper ha tentato di spegnere le fiamme ha invece rifiutato il trasporto in ospedale nonostante alcune bruciature.