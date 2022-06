Monza, rubano borsetta ad anziana e prelevano 1000 euro dal bancomat

A Monza i carabinieri hanno arrestato in flagranza due individui, un uomo e una donna, ritenuti responsabili di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Le indagini

Nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, i militari hanno notato una giovane donna intenta a prelevare da uno sportello bancomat, guardandosi più volte intorno. Insospettiti, hanno deciso di fare un controllo. La ragazza, nel fornire i documenti, ha tentato di nascondere nella manica della felpa mille euro in contanti e un bancomat intestato a una terza persona, con un biglietto di carta riportante il relativo codice scritto a penna. La donna ha provato anche a far fuggire il complice, poi bloccato.

La restituzione all'anziana

In caserma, nel frattempo, si era presentata la proprietaria del bancomat per la denuncia. La vittima ha spiegato ai carabinieri di essersi recata poco prima a fare la spesa e che, in un attimo di distrazione, qualcuno si era appropriato della sua borsetta, nella quale era contenuto anche il bancomat. Poco dopo, la banca le ha mandato un messaggio con cui veniva informata del prelievo di mille euro effettuato con la sua tessera.