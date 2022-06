Varese, ultras basket aggredirono poliziotti: 15 Daspo

Quindici ultras dell’Openjobmetis Varese sono stati sottoposti a Daspo sportivo, da due a otto anni, disposto dal Questore di Varese, a seguito di un tentativo di rissa con i tifosi bolognesi, in occasione della partita contro la Fortitudo Bologna, il 24 aprile scorso al palazzetto Enerxenia di Varese. Al termine del match, il gruppo di ultras varesini ha cercato di aggirare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere i tifosi avversari. Bloccati per due volte, hanno quindi rivolto la loro aggressività verso gli agenti, lanciando petardi e brandendo cinture e bastoni. Alcuni poliziotti rimasero feriti. Oltre al divieto di partecipare ad eventi sportivi, per cinque ultras è scattato anche l'obbligo di firma negli uffici di polizia in occasione di futuri incontri.