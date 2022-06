Camionista picchiato e rapinato del Tir carico di gasolio nel Pavese

Un autotrasportatore di 62 anni è stato picchiato e rapinato del tir che stava conducendo e che trasportava 36mila litri di gasolio. L’episodio è accaduto nella notte a San Martino Siccomario, alle porte di Pavia. La banda, composta da cinque uomini incappucciati, ha bloccato il camionista, ostruendo con due auto la strada. Dalle vetture sono scesi i cinque banditi che hanno forzato la portiera dell'autoarticolato, tirando giù a forza il 62enne: Quindi lo hanno picchiato con calci e pugni e lasciato sul ciglio della strada. Due dei rapinatori sono poi saliti sul tir, fuggendo con il carico di gasolio, mentre gli altri li hanno seguiti in auto. Un automobilista di passaggio ha soccorso la vittima, accompagnandola dai carabinieri per la denuncia. Il 62enne è rimasto ferito e non è in gravi condizioni.