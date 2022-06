Treviolo, accoltellato dopo una lite: 20enne in gravi condizioni

Un 20enne è stato accoltellato la scorsa notte durante una lite a Treviolo (Bergamo) e ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'episodio è avvenuto in un parcheggio di via Aldo Moro attorno alle 3. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredire il giovane, che era in compagnia di una ragazza, sarebbe stato un gruppo di ragazzi con i quali era nata una discussione. Gli aggressori, dopo aver lasciato a terra il 20enne ferito con diverse coltellate, sono fuggiti e ora sono ricercati dai carabinieri.