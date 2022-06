L'uomo, in pericolo di vita, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Varese

Un grave incidente è avvenuto ieri sera, poco dopo le 20.30, sulla via Emilia a San Giuliano Milanese. A causa di un violento impatto tra una moto e un'auto, un centauro di 39 anni ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in coma dai soccorritori del 118. L'uomo, in pericolo di vita, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Varese.