Milano, in monopattino urta un marciapiede e cade: grave un 40enne

Codice della strada, tutte le novità in vigore da oggi

Entrano in vigore le nuove regole per chi è alla guida o si appresta a prendere il permesso di circolazione: si va dal foglio rosa ai passaggi a livello, passando per contravvenzioni, dispositivi tecnologici vietati al volante, fino alle strisce rosa. Ecco come cambiano le norme stradali

Il nuovo codice della strada entra in vigore oggi. Approvato lo scorso 4 novembre dal Senato, contiene diverse nuove regole che vanno a cambiare il Codice finora in uso. Si tratta di modifiche che riguardano - tra i vari ambiti - contravvenzioni, parcheggi, foglio rosa e passaggi a livello. Nuove disposizioni entrano in vigore anche per i monopattini

Guida con smartphone - Quando si è alla guida non si possono utilizzare dispositivi tecnologici se non in vivavoce. È dunque vietato tenere in mano uno smartphone, che può distrarre il conducente al volante. Oltre allo smartphone nell’elenco dei “device” vietati sono entrati ora “computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante". La violazione di questa norma prevede una multa