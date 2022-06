Incidente nel Mantovano, investita da un tir: morta 66enne

Una donna di 66 anni è stata travolta e uccisa da un tir mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto a Castellucchio, nel Mantovano.

L'incidente a Castellucchio

La donna, questa mattina dopo le 10, si trovava in centro a Castellucchio, sul marciapiede di fronte alla chiesa del paese. Doveva attraversare la strada, la ex statale Padana Inferiore, sempre trafficata e che taglia in due il paese. Ha atteso davanti alle strisce pedonali. Davanti a lei c'erano altre due donne che hanno attraversato mentre il traffico era fermo. Il tir che era davanti alla colonna, condotto da un 46enne, non l'ha vista e si è messo in movimento proprio nel momento in cui la donna era quasi al centro della carreggiata, sulle strisce pedonali. La 66enne è stata travolta ed è morta sul colpo. Sul posto è arrivato subito il sindaco di Castellucchio, Romano Monicelli. LA donna era molto conosciuta nella zona per il suo impegno nel volontariato a Rivalta, prima nella Pro loco e poi nel trasporto di disabili e anziani. Inoltre, aveva abitato per lungo tempo a Castellucchio prima di trasferirsi a Rivalta con il marito e la figlia.