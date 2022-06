Incidente in galleria a Marone, morto automobilista: traffico in tilt

Nello schianto sono rimasti coinvolti un camion, un furgone e due vetture. Un altro conducente è ricoverato in gravi condizioni. Traffico paralizzato sulla sponda bresciana del lago di Iseo: galleria chiusa in entrambi i sensi di marcia

