Milano, rapina all'edicola in via Solari: un arresto

Uno si è piazzato davanti all'ingresso e ha cominciato a sfogliare i giornali per distrarre l'edicolante mentre l'altro, poi arrestato, si è diretto alla cassa per agguantare 4.300 euro. Non è andata a buon fine la rapina di ieri pomeriggio all'edicola di via Solari, in una delle zone residenziali di Milano e in questi giorni, per via del Salone del Mobile, tra le più gettonate.

La rapina

Poco prima di mezzogiorno e mezzo, due individui, entrambi italiani, hanno cercato di afferrare l'incasso del chiosco. Ma il proprietario, 38 anni, originario dell'Eritrea, dopo essersi accorto di quel che stava accadendo ha inseguito uno dei due complici, quello che aveva preso i soldi. Fortunatamente ha incrociato e fermato una volante della polizia che stava passando. Poco dopo il rapinatore è stato bloccato e il bottino recuperato. Il complice, invece, ha fatto perdere le sue tracce.