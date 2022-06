Morto a Milano l'editore e produttore musicale Piero Sugar

È morto la scorsa notte, nella sua casa di Milano, Piero Sugar, editore e produttore musicale, marito di Caterina Caselli. Classe 1937, era figlio di Ladislao Sugar, noto per aver fondato le Messaggerie Musicali e gestito la CGD. Entrato nell'azienda paterna a fine anni Sessanta, Piero ne è diventato in seguito amministratore delegato, guidandola con successo. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nella chiesa di San Marco a Milano, in forma privata, per decisione della famiglia, che in queste ore ha scelto il più stretto riserbo.