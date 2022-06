Molotov contro una casa confiscata alla mafia a Trezzano sul Naviglio

L'episodio è accaduto la notte scorsa alle 2:30. L’edificio, situato in via Pitagora, ospita i profughi minorenni del progetto di accoglienza dell'associazione Villa Amantea. Non si registrano feriti

La notte scorsa, intorno alle 2:30, ignoti hanno lanciato una molotov contro una villa confiscata alla mafia nel 2014 a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. L’edificio, situato in via Pitagora, ospita i profughi minorenni del progetto di accoglienza dell'associazione Villa Amantea. Gli stessi ospiti della struttura si sono impegnati per spegnere il rogo. Non si registrano feriti. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Trezzano e della compagnia di Corsico. Il sindaco di Trezzano, Fabio Bottero, ha espresso la propria solidarietà ai ragazzi parlando di un "gesto gravissimo e vile". Solidarietà è arrivata anche dai componenti del Comitato Antimafia del Comune di Milano, Nando dalla Chiesa, Ciro Dovizio, David Gentili, Eleonora Montani e Laura Ninni.