Sequestrati 80 chili di hashish e marijuana a Vignate

In manette un 47enne che avrebbe utilizzato un appartamento in via Lombardia a Vignate (Milano) come "deposito e stoccaggio di sostanza stupefacente"

Un 47enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato, nel Milanese, per spaccio di stupefacenti. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 80 chili fra hashish e marijuana. Le indagini degli agenti del Commissariato Milano Lambrate, partite da un giro di spaccio in città, hanno permesso di risalire al 47enne che avrebbe utilizzato un appartamento in via Lombardia a Vignate (Milano) come "deposito e stoccaggio di sostanza stupefacente". Lo riferisce la Questura.

Il sequestro

In casa gli investigatori hanno trovato, grazie all'unità cinofila, 13 chili e 700 grammi di marijuana, 46 chili di hashish custoditi in cantina e in un box auto, più altri 20 chili di hashish rinvenuti in casa. Trovati anche una macchina per il sottovuoto e sacchetti per il confezionamento dello stupefacente.