Vanzaghello, coppia trovata morta. Cadavere della donna in strada

Due persone sono state trovate morte nel primo pomeriggio a Vanzaghello, in provincia di Milano: il cadavere di una donna di 57 anni si trovava in strada mentre il corpo di un uomo di 62 anni, istruttore di tiro noto nella cittadina, è stato trovato in una casa con un colpo di pistola alla testa nel primo pomeriggio di oggi. A quanto si è appreso, i due non erano conviventi.