Vigevano, investita mentre attraversa la strada: morta 71enne

Una donna di 71 anni è morta a Vigevano, in provincia di Pavia, dopo essere stata investita da un suv stamattina verso le 11. L'incidente è avvenuto all'altezza di un semaforo. Sono in corso accertamenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica dell'investimento. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma ogni tentativo di salvare la 71enne è risultato vano: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con l'auto.