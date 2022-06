Milano: marito, moglie e figlio bloccati durante un furto

Marito, moglie e figlio sono stati bloccati in flagranza di furto, a Milano, dalla polizia, mentre avevano appena scassinato un furgone parcheggiato. A notarli sono stati gli agenti, richiamati dall'allarme del mezzo, intorno alle 23.30 della scorsa notte in via Boni.

L'intervento della polizia

I tre hanno cercato di allontanarsi salendo su un'auto guidata dal figlio, ma sono stati fermati. Nel mezzo avevano anche gli attrezzi da scasso. L'uomo e la donna, 39 e 33 anni, entrambi nomadi e con precedenti per furto, sono stati arrestati. Il giovane, un 17enne, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura per i minorenni.