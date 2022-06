Morbegno, tir in fiamme in tangenziale: strada chiusa

È successo sulla SS38 Var in direzione dello svincolo per Cosio Valtellino, all'altezza del chilometro 10, in provincia di Sondrio

Traffico bloccato e tangenziale chiusa a causa di un mezzo pesante in fiamme sulla SS38 Var "Variante di Morbegno" in direzione dello svincolo per Cosio Valtellino, all'altezza del chilometro 10, in provincia di Sondrio. Non si sono verificati feriti.

L'episodio è stato segnalato dall'Anas che ha anche indicato la momentanea non accessibilità della tangenziale per ragioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno, le squadre Anas, le pattuglie della polizia stradale e i carabinieri per la gestione della situazione e la deviazione del traffico intenso sulla provinciale che attraversa i centri abitati, ora assediati da camion, auto, moto e caravan diretti verso Sondrio.