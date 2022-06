Lite con accoltellamento in viale Certosa a Milano, due feriti

Un 47enne è stato portato in codice giallo all'ospedale di Garbagnate Milanese con ferite a braccia, gambe e torace, mentre un 43enne è finito in codice verde all'ospedale Sacco per una ferita alla testa

Aggressione la scorsa notte in viale Certosa a Milano. Due persone sono rimaste ferite, uno colpito con diverse coltellate e l'altro al capo, forse con un oggetto contundente. I due, un 47enne e un 43enne, non sarebbero in pericolo di vita.

La vicenda

E' accaduto a cavallo della mezzanotte in viale Certosa, all'angolo con piazzale dei Laghi, dove il 118 è intervenuto per soccorrere i due feriti, entrambi di origine straniera. Il 47enne, è stato portato in codice giallo all'ospedale di Garbagnate Milanese con ferite a braccia, gambe e torace, mentre il 43enne è finito in codice verde all'ospedale Sacco per una ferita alla testa. Al momento non si conosce ancora la dinamica dei fatti. Dell'episodio si occupano i Carabinieri.