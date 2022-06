Spara in aria e si barrica in casa, arrestato 43enne a Mediglia

È stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco e detenzione di sostanze stupefacenti, e denunciato per ricettazione ed esplosione di colpi da arma da fuoco

Un 43enne è stato arrestato dopo aver sparato per strada in aria alcuni colpi di pistola, per poi barricarsi in casa. E' successo a Mediglia, nel Milanese. Soltanto dopo due ore, con l'intervento dei carabinieri e del negoziatore, l'uomo ha deciso di collabrare uscendo dall'appartamento al terzo piano di uno stabile.

Il sequestro

Nella casa dove vive da solo il 43enne, già sottoposto a libertà vigilata per stupefacenti, è stato sequestrato un revolver con matricola abrasa con 6 colpi nel tamburo e una confezione di 50 proiettili dello stesso calibro. L'uomo, apparso in evidente stato confusionale, nella casa aveva anche 50 grammi di cocaina e 28 di hashish. È stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco e detenzione di sostanze stupefacenti, e denunciato per ricettazione ed esplosione di colpi da arma da fuoco.