Incidente sulla A21 nel Pavese, tamponamento fra tre camion

Un tamponamento fra tre camion si è verificato quest’oggi lungo l'autostrada A21 Torino-Brescia, nel tratto compreso tra i caselli di Casteggio e Broni nel Pavese, lungo la carreggiata Sud in direzione Piacenza. Uno dei camionisti coinvolti, un uomo di 53 anni, ha riportato traumi multipli alle gambe. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in elicottero al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato giudicato in codice rosso. I conducenti degli altri due mezzi pesanti coinvolti, di 50 e 41 anni, hanno riportato lievi ferite e sono stati medicati sul posto. Il tratto di autostrada interessato dall'incidente è rimasto chiuso per alcune ore per consentire il soccorso dei feriti e l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere i mezzi incidentati. Sono in corso gli accertamenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.