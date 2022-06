Rubano abiti per 20mila euro in azienda nel Milanese, ladri in fuga

Furto in un'azienda di logistica la scorsa notte a Tribiano, nel Milanese. I ladri hanno portato via capi di abbigliamento di marca per un valore di circa 20mila euro e sono riusciti a scappare, probabilmente a bordo di un furgone. Sono in corso indagini dei carabinieri.

Il furto

La banda si è introdotta all'interno dell'azienda di via Trento danneggiando una recinzione e facendo scattare l'allarme. I ladri avevano anche predisposto la via di fuga, gettando sulle vie d'accesso dei chiodi a tre punte e bloccando le strade adiacenti con quattro veicoli, tutti rubati nei giorni precedenti, precisamente tra il 2 giugno e ieri, tra Padova e Parma. I capi rubati appartengono a una marca d'abbigliamento street urban.