Prodotti cosmetici pericolosi, maxi sequestro ad Agrate Brianza

Si è conclusa con il sequestro di oltre 105 mila prodotti cosmetici potenzialmente pericolosi un’operazione dalla Guardia di Finanza eseguita nel magazzino di un ingrosso ad Agrate Brianza (Monza), gestito da un 50 enne cinese. Secondo gli accertamenti delle Fiamme Gialle, diversi lotti di profumi, prodotti per la cura dei capelli, creme nutrienti per la pelle, salviettine struccanti e altro, erano pronti per il commercio senza etichettature e in confezioni prive di informazioni in lingua italiana, nonché senza le indicazioni circa il fabbricante, l'importatore e la composizione chimica. La merce, per un valore complessivo di oltre 200 mila euro, è stata sottoposta a sequestro amministrativo, con sanzioni per oltre 25 mila euro e la segnalazione del legale rappresentante della società alla Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi.