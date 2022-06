Gonzaga, schiacciato da trattore: muore un agricoltore

L'uomo era uscito nel pomeriggio da casa dicendo che sarebbe andato in cerca di funghi, ma alle 21 non era ancora rientrato. I familiari hanno dato l'allarme e sono scattate le ricerche

Un agricoltore di 75 anni Ezio Ferrari di Gonzaga, nel Mantovano, è stato trovato ieri sera morto sotto il suo trattore che si era rovesciato dopo essere finito in un fossato, nei pressi della sua azienda agricola.

La tragedia

L'uomo era uscito nel pomeriggio da casa dicendo che sarebbe andato in cerca di funghi, ma alle 21 non era ancora rientrato. I familiari hanno dato l'allarme e sono scattate le ricerche. Il corpo è stato trovato mezzora dopo sotto il mezzo agricolo finito nel fossato. Inutile l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. Da quanto appreso, è probabile che l'agricoltore sia salito sul trattore per alcuni lavori prima di mettersi alla ricerca dei funghi e sia rimasto vittima di un incidente.