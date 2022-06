Incidente stradale a Lodi, 14enne investita: è gravissima

Subito soccorsa, in gravissime condizioni è stata trasportata d'urgenza, in eliambulanza, all'ospedale pediatrico di Brescia

Una ragazzina di 14 anni è stata investita da un'auto ieri sera mentre stava camminando in via Salvo D'Acquisto a Lodi. Subito soccorsa, in gravissime condizioni è stata trasportata d'urgenza, in eliambulanza, all'ospedale pediatrico di Brescia. Sul posto è intervenuta la polizia. Ed è stata avvisata l'autorità giudiziaria e la vettura è stata sequestrata. Il conducente verrà sottoposto agli esami di rito per accertare se, al momento dell'incidente, era sobrio oppure no.