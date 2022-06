Ferito a colpi di pistola nel Varesotto, 30enne in prognosi riservata

Un trentenne è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Circolo di Varese in gravi condizioni dopo essere stato ferito con colpi di un’arma da fuoco ad entrambe le gambe questa mattina prima delle 11. Secondo una prima ricostruzione, si trovava nel parco del Roccolo, zona di spaccio fra Uboldo e Cerro Maggiore, quando è stato colpito, forse per un regolamento di conti. L'aggressore è scappato mentre il 30enne è riuscito a trascinarsi fino alla strada. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri. L’uomo, marocchino, si trova ora in prognosi riservata, in non imminente pericolo di vita. Dovrà subire un intervento agli arti.