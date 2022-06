Alla Milano Design Week il primo tatuaggio realizzato nel metaverso

MetaINK, il primo tatuaggio mai realizzato nel metaverso in Italia, sarà esposto sotto forma di ologramma durante la Milano Design Week. A realizzarlo è stato Gabriele Pellerone, 29 anni, tatuatore di fama internazionale, già espositore degli originali quadri tatuati su pelle sintetica alla Biennale Arte e inserito nella classifica 2022 di Forbes Italia dei 100 giovani under 30 che cambieranno il mondo. Lo ha creato durante una performance in uno spazio virtuale lo scorso aprile: ha indossato un visore Oculus e disegnato sulla “skin” di un avatar gender fluid ispirato a Metropolis di Fritz Lang, smembrato poi in cinque elementi diventati altrettanti Non Fungible Token, oggetti digitali da collezione acquistabili (sul market di Opensea.io) come pezzi unici grazie alla tecnologia blockchain. L’opera nella sua interezza è già stata esposta nella mostra Dart 2121 al Museo della Permanente di Milano e viaggerà nei prossimi mesi in altre analoghe esibizioni dedicate a NFT e metaverso in programma in Europa, Stati Uniti e Cina. Ora uno di questi pezzi, intitolato Head ⅕ diventa un’opera d’arte pubblica, una scultura digitale intitolata MetaINK 3D: dal 9 al 12 giugno la testa luccicante dell’avatar sarà esposta in forma di ologramma in Corso Garibaldi (angolo Via Luchino Visconti) e la si potrà ammirare giorno e notte. Si tratta di una prima mondiale: un tatuaggio interamente nato nell’ambiente virtuale del metaverso che ritorna alla realtà come immagine tridimensionale.