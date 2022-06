Incidente a Stezzano, scontro tra due bus: 18 feriti, nessuno grave

È successo questo pomeriggio in via Mameli. Coinvolti sedici passeggeri e i due conducenti, uno dei quali è rimasto incastrato e impossibilitato a muoversi

Due autobus si sono scontrati oggi attorno alle 16 in via Mameli a Stezzano, vicino Bergamo. Coinvolti e feriti in tutto 16 passeggeri e i due conducenti, uno dei quali è rimasto incastrato e impossibilitato a muoversi. Nessuno dei feriti è grave.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo e Dalmine con una gru per rimuovere i due bus. Sono intervenute anche numerose ambulanze del 118. I vigili del fuoco hanno liberato anche l'autista incastrato, sempre rimasto cosciente. Sul posto i carabinieri per i rilievi.