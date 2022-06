Rubava citofoni di pregio in ottone, arrestato 49enne in Brianza

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Seregno, in provincia di Monza e Brianza, dopo essere stato sorpreso a un costoso citofono in ottone che aveva sotto il braccio. Un oggetto del valore di circa mille euro. Nella sua casa poi sono stati trovati poco meno di 250 oggetti in ottone, rame e alluminio. A questo si è appreso, i furti hanno colpito anche esponenti politici e un monsignore.

La perquisizione

Dopo aver sorpreso il 49enne con il citofono rubato i carabinieri hanno trovato nel suo zainetto vari attrezzi da scasso e altri oggetti in ottone e alluminio (come maniglie, pomelli). Alle domande dei militari, dopo un'iniziale esitazione, l'uomo ha ammesso di aver appena sradicato il citofono di una palazzina vicina. A casa dell'uomo sono state trovate e sequestrate poco meno di 250 oggetti in ottone, rame e alluminio, divisi in base al materiale in scatoloni diversi, probabilmente pronti per essere venduti a peso. La Procura della Repubblica ha richiesto la convalida dell'arresto e dopo il processo per direttissima il ladro seriale è stato messo agli arresti domiciliari.