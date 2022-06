Covid Lombardia, il bollettino: 893 nuovi casi. I ricoveri sono 516

Scendono lievemente i ricoverati in terapia intensiva (in totale 31,meno tre rispetto a ieri) mentre salgono di poco i ricoverati negli altri reparti ( in totale 485, più nove)

A fronte di 9.983 tamponi effettuati, sono 893 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, con un tasso di positività in discesa all'8,9% (ieri era del 9,8%).

Il bollettino

Scendono lievemente i ricoverati in terapia intensiva (in totale 31,meno tre rispetto a ieri) mentre salgono di poco i ricoverati negli altri reparti ( in totale 485, più nove). I decessi sono 13, per un totale complessivo dall'inizio della pandemia di 40.601. Lo rende noto la Regione Lombardia. Per quanto riguarda le province, i nuovi casi sono a Milano 342 (192 in città), a Bergamo 28, a Brescia 140, a Como 40, a Cremona 28, a Lecco 14, a Lodi 9, a Mantova 27, a Monza e Brianza 92, a Pavia 58, a Sondrio 6 e, infine, a Varese 57.