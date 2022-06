Cremona, protesta con roghi in carcere: detenuti evacuati

Un gruppo di detenuti è stato evacuato da due reparti del carcere di Cremona, secondo quanto riferito dal sindacato di polizia penitenziaria Uilpa, a causa di alcuni focolai appiccati in diverse celle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno donato le fiamme.

Le dichiarazioni

"Abbiamo spostato i detenuti nei cortili di passeggio, per evitare intossicazioni", ha detto all'Ansa Sergio Gervasi, rappresentante Uilpa, "al momento non abbiamo notizie di feriti tra i detenuti", per appiccare le fiamme hanno utilizzato "materassi, lenzuola e olio". Secondo Uilpa, "a scatenare la protesta incendiaria è stata la decisione dell'autorità sanitaria di sospendere la somministrazione di un farmaco", ha proseguito Gervasi, "a tossicodipendenti e soggetti con disturbi psichiatrici", che in carcere "viene usato come merce di scambio", e "sostituirlo con un altro". Poi ha concluso "era stato annunciato e si é realizzato".