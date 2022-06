Una ragazza di 23 anni è ricoverata in condizioni molto gravi all'ospedale di Niguarda dopo che, per cause anche sono in via di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Milano, si è scontrata in sella a una motocicletta con un furgone in via Mecenate. L'episodio è accaduto intorno alle 4 e mezza. Sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118.