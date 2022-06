Milano, nascondeva droga e armi nel box: arrestato 42enne

I carabinieri della Compagnia Milano Duomo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga, detenzione illegale di armi comuni da sparo e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, un 42enne milanese, pregiudicato.

L'arresto

I militari sono intervenuti nella zona di piazza Prealpi per segnalazioni arrivate dai condomini di un palazzo che avevano notato una persona non residente nel condominio, che era stata più volte all'interno dell'area dei box. Credevano fosse un ladro, ma i carabinieri si sono appostati e hanno visto l'uomo mentre entrava in un box nella sua disponibilità. Aveva con sé alcuni grammi di cocaina e nel box hanno trovato 3,7 chili circa di cocaina, 104 grammi di hashish, una pistola a tamburo smontata, senza matricola, materiale per pesare e confezionare la droga e diverse chiavi alterate e grimaldelli. L'uomo è stato portato nella Casa circondariale di San Vittore.