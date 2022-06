Topo rosicchia cavi elettrici, black-out in 5 paesi del Bergamasco

L'interruzione di corrente elettrica ha coinvolto i comuni di Torre de' Roveri, Scanzorosciate, Gorle, Torre Boldone e Pradalunga, per un totale di circa 30mila interessate dal guasto. In alcune zone il blackout è durato una ventina di minuti, mentre in altre fino a due ore e mezza

Cinque paesi della Bergamasca sono rimasti al buio dopo che un topo ha rosicchiato i cavi di una cabina elettrica di Torre de' Roveri. Il blackout ha coinvolto anche i comuni di Scanzorosciate, Gorle, Torre Boldone e Pradalunga, per un totale di circa 30mila interessate dal guasto. Sul posto sono intervenuti i tecnici per riparare il danno. In alcune zone il blackout è durato una ventina di minuti, mentre in altre fino a due ore e mezza, come ha spiegato all’AGI il sindaco di Scanzorosciate, Davide Casati.

Intervento rapido

L'intervento dei tecnici, avvertiti via telefono e sui social, è stato rapido e ha consentito di limitare i disagi. Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere, in quanto i topi sono naturalmente portati a rosicchiare un po' di tutto per impedire che i loro denti crescano troppo. Può dunque succedere che prendano di mira i cavi elettrici, in particolare da quando alcune aziende hanno iniziato a produrrli con materiali rinnovabili, come ad esempio la soia.