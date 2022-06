Incendio a Mantova, morto presidente scuderia Nuvolari Italia

Giorgio Menani, commercialista 78enne e presidente della scuderia Nuvolari Italia, è morto intossicato dal fumo nell'incendio che si è sviluppato ieri sera nel suo appartamento in centro a Mantova. La vittima era anche membro del collegio dei revisori dei conti dell'Aci Mantova e di altre aziende e la sua scuderia partecipa alle gare per auto storiche.

L’incendio

Menani si trovava solo nell'appartamento che condivideva con il figlio. Le fiamme si sono sviluppate, per cause ancora da accertare, nell'appartamento al piano superiore e in breve hanno provocato il fumo che si è propagato in quello inferiore, dove si trovava il commercialista. L'allarme è stato dato dai vicini e quando i vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione hanno trovato l'uomo ormai svenuto. Trasportato all'ospedale di Mantova, il 78enne è morto nella notte.