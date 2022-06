Landriano, si incendia vasca bagno in resina: tre suore intossicate

L'allarme è scattato poco prima delle 16 di ieri quando, probabilmente a causa di alcune candele accese, la vasca si è incendiata e nell'edificio, in via Ospizio, in cui alloggiano alcune suore si è diffuso molto fumo

Tre suore sono rimaste intossicate per aver inalato fumo in seguito all'incendio di una vasca da bagno in resina che ha preso fuoco in una struttura in cui vivevano a Landriano, nel Pavese.

I soccorsi

Le tre religiose sono state trasportate in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia. L'allarme è scattato poco prima delle 16 di ieri quando, probabilmente a causa di alcune candele accese, la vasca si è incendiata e nell'edificio, in via Ospizio, in cui alloggiano alcune suore si è diffuso molto fumo. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco.