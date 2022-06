Seregno, tormenta ex compagno: divieto di avvicinamento per una 32enne

La donna, secondo le indagini dei carabinieri, dopo aver frequentato il 42enne per circa due mesi, dal febbraio 2021 a oggi lo ha tormentato costringendolo a disattivare il citofono, cambiare numero di telefono e trasferirsi da un amico pur di evitarla

Una donna di 32 anni è stata sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento a Seregno, provincia di Monza e Brianza. La misura è stata emessa dal Gip di Monza per stalking aggravato nei confini dell'ex compagno, un uomo di 42 anni.

Le indagini

La donna, secondo le indagini dei carabinieri, dopo aver frequentato il 42enne per circa due mesi, dal febbraio 2021 a oggi lo ha tormentato costringendolo a disattivare il citofono, cambiare numero di telefono e trasferirsi da un amico pur di evitarla. Secondo quanto accertato, in un'occasione la donna gli ha distrutto l'auto a bastonate, ha minacciato di bruciargli la casa e farlo picchiare da alcuni suoi amici. Stremato dalle persecuzioni, dopo aver ridotto ai minimi termini le frequentazioni con i suoi genitori, per evitare il pericolo di incrociarla, aver cambiato numero di telefono, disattivato i propri profili social ed essersi spostato a casa di un amico, il 42enne ha deciso di sporgere denuncia facendo partire le indagini.

Gli episodi di stalking

"È finita". Sono bastate queste due parole, dopo due mesi di frequentazione, a scatenare la persecuzione da parte della 32enne. Durante i continui appostamenti sotto casa sua, per tentare di costringerlo a rispondere, la donna prendeva a pugni il portone condominiale e si "attaccava" al citofono, tanto da costringerlo a disattivarlo. Centinaia i messaggi inviati su tutti i social network a cui l'uomo era iscritto. Uno dei conoscenti della donna ha anche telefonato al 42enne, minacciandolo di colpirlo all'uscita dal posto di lavoro.