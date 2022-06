Milano, sorpresi con droga e 60 mila euro durante un controllo

Un 37enne e un 42enne sono stati fermati ieri sera in viale Monza, dove stavano passando in auto a forte velocità. Entrambi sono stati arrestati

Un tedesco di 37 anni e uno spagnolo di 42 sono stati arrestati, ieri sera, dalla polizia dopo averli fermati, intorno alle 18, in viale Monza, dove stavano passando in auto a forte velocità. L'autista ha consegnato agli agenti 1 grammo di coca e 7 di hashish, l'altro, quando i poliziotti gli hanno chiesto cosa stesse cercando di ingoiare, ha mostrato 2 grammi di hashish e mezzo grammo di coca. Sull'auto sono stati poi trovati altri 126 grammi di marijuana, 4 di hashish, 1,5 di cocaina. Nell'abitazione del 37enne, a Trento, sono stati trovati altra droga e ulteriori 60 mila euro in contanti, che sono stati sequestrati.