Monza, spacciava droga nei boschi: arrestato un 27enne

A quanto emerso, l’uomo aveva messo in piedi in un capanno un vero e proprio store della droga, dove gestiva ordini, pagamenti e consegne

Un uomo di 27 anni, di origini marocchine, è stato arrestato dai carabinieri, dopo essere stato individuato nei boschi di Ornago (Monza) dal pastore tedesco dell'unità cinofila dei carabinieri. A quanto emerso, l’uomo aveva messo in piedi in un capanno un vero e proprio store della droga, dove gestiva ordini, pagamenti e consegne. Una volta individuato, il 27enne ha tentato la fuga, ma i militari, con l'aiuto dell'unità cinofila lo hanno bloccato, recuperando 200 grammi di eroina, 100 di cocaina, 120 di hashish, un bilancino elettronico di precisione e 650 euro in contanti.