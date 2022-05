Monza, presunti trasferimenti illeciti: denunciato agente finanziario

Un agente di Money Transfer di Monza è stato denunciato dalla guardia di finanza per presunti trasferimenti illeciti, oltre 560mila euro, verso l'estero. L'uomo è stato inoltre segnalato alla ragioneria territoriale dello Stato e all'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi per l'eventuale sospensione o revoca dell'attività finanziaria.

I presunti trasferimenti illeciti

Secondo gli accertamenti delle Fiamme gialle, in circa tre anni, l'uomo avrebbe trasferito all'estero circa quattro milioni di euro superando la soglia limite di mille euro per il 15 per cento di esse, e aggirando così la normativa antiriciclaggio. Per farlo avrebbe utilizzato il frazionamento degli importi, di fatto "spacchettando" la cifra che il cliente voleva inviare, attribuendola a differenti mittenti, sia terze persone ignare sia famigliari e amici compiacenti.