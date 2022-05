Milano, tangenti su protesi e apparecchi dentali: 5 arresti

Nell'indagine per corruzione sono coinvolti due medici odontoiatri delle Asst di Milano e Lodi e tre dipendenti di una società specializzata. Secondo l'accusa i sanitari avrebbero percepito una percentuale sulle forniture per un ammontare annuo compreso tra i 5mila e gli 8mila euro

Presunte tangenti su contratti per la fornitura di protesi dentali e apparecchi per bambini, questa l'accusa con cui due medici odontoiatri delle Asst di Milano e Lodi e tre dipendenti di una società specializzata nel settore sono stati arrestati dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della guardia di finanza. Nel provvedimento firmato dal gip Carlo Ottone De Marchi, su richiesta del pm milanese Paolo Storari, si contesta la corruzione. Per l'accusa i medici avrebbero percepito a partire dagli anni '90 una percentuale sulle forniture per un ammontare annuo tra 5mila e 8 mila euro in contanti. L'inchiesta ha anche documentato con immagini lo scambio del denaro.