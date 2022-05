Milano, scala il Duomo e scatta un selfie con la Madonnina: denunciato

Lifestyle

Imperdibili, cosa vedere a Milano: 15 cose da visitare in un giorno

Imperdibili è la rubrica di Sky Tg24 che racconta le mete da non perdere e i segreti da svelare in ogni luogo. Ottava tappa alla scoperta delle bellezze di Milano, dal Duomo ai Navigli, passando per Parco Sempione e Brera. Ecco allora le 15 mete imperdibili del capoluogo lombardo.

Il nostro viaggio alla scoperta di Milano non può che partire dal suo simbolo per eccellenza: il Duomo. La cattedrale, dedicata a Santa Maria Nascente e chiesa più grande d’Italia, fu iniziata per volere del primo Duca di Milano, Gian Galeazzo Visconti, nel 1386, sulle antiche Chiese di Santa Maria Maggiore e di Santa Tecla. Oltre a visitare lo splendido interno della Cattedrale, è possibile oggi anche salire sulle terrazze e ammirare le splendide statue e guglie che le adornano.

In piazza Duomo si erge la Galleria Vittorio Emanuele. Considerata il “salotto di Milano”, la Galleria nacque come via commerciale di collegamento con piazza della Scala. Fu proprio il sovrano a cui è dedicata a depositarne la prima pietra nel 1865. In soli tre anni, in tempi record, la Galleria venne ultimata.