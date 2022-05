Incidente stradale a Pavia, auto in fossato senz'acqua: due donne feri

Due donne, di 24 e 33 anni, sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa notte, poco prima delle 3, in una zona periferica di Pavia. Per cause ancora da accertare, la vettura sulla quale viaggiavano è uscita di strada in via OIevano, all'altezza del rione di Mirabello, ed è finita in un fossato senza acqua ribaltandosi.

I soccorsi

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118. Una della due donne è riuscita a uscire da sola dall'abitacolo, mentre l'altra è rimasta incastrata tra le lamiere: per estrarla dall'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Entrambe sono poi state trasportate in ambulanza al Policlinico San Matteo, dove sono state giudicate in codice giallo. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente.