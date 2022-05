Vigevano, droga: arrestato con cinque chili di hashish

Sull'auto sulla quale era fuggito, insieme a un complice, erano nascosti cinque chili di hashish. L'uomo, 52 anni, è stato arrestato dalla polizia a Vigevano, nel Pavese, con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti, durante un servizio di controllo, hanno notato una vettura sospetta con a bordo due persone.

La vicenda

Da quel momento è iniziato un inseguimento dal centro alla periferia di Vigevano (Pavia). I fuggitivi hanno perso il controllo dei veicolo che è finito in un corso d'acqua. A quel punto hanno cercato di andarsene a piedi. Il passeggero che era con lui è riuscito a far perdere le sue tracce, mentre il 52enne è stato fermato dai poliziotti che nell'abitacolo dell'auto hanno rinvenuto cinque involucri di plastica contenenti l' hashish. A casa dell'uomo arrestato, nascosti dietro la cornice di un quadro, c'erano 25.500 euro in contanti suddivisi in diverse mazzette di banconote, oltre a un dispositivo per il confezionamento della droga e sacchetti in plastica, uguali a quelli che avvolgevano l'hashish sequestrato nell'auto dell'uomo.