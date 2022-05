Incidente con il parapendio nel Bergamasco: grave 34enne

Una donna di 34 anni è rimasta ferita in maniera grave dopo essersi schiantata in un prato con il parapendio, l'incidente è avvenuto questo pomeriggio in via Castello, a Viadanica (Bergamo).

L'incidente con il parapendio

L'incidente è avvenuto attorno alle 14.30, la donna, straniera, nel violento impatto a terra ha subito un forte trauma alla schiena e agli addominali. Sul posto, oltre all'automedica e un'ambulanza del 118 è giunto anche l'elisoccorso, con il quale donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.