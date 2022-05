Milano, camion danneggia linea aerea: tram e bus deviati

Lo ha reso noto l'Atm precisando che, in attesa del ripristino, sono stati deviati i tram 1, 16 e 19 e per ora anche i bus, i cavi sono finiti a terra, 50, 58, 61 e 94

Un camion che trasportava una gru ha accidentalmente dannegggiato, alle 11:35, la linea aerea per l'alimentazione dei tram in piazza Cadorna, in centro, a Milano. Lo ha reso noto l'Atm precisando che, in attesa del ripristino, sono stati deviati i tram 1, 16 e 19 e per ora anche i bus, i cavi sono finiti a terra, 50, 58, 61 e 94. L'Azienda trasporti milanesi ha avvisato i passeggeri sui social e sull'app.